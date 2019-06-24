«Газон» на Казанской набережной предлагает тулякам напольные игры

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-24T15:25:21+03:00

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Организаторы молодежного пространства "Газон" предлагают жителям города принять участие в интересных напольных играх.

В зоне игротеки гигантские дженга, шашки, классики, танграм, "змейки и лестницы" – скучно не будет никому.

А еще много новых нестандартных вопросов в командных играх. Атмосферная «Мафия», зрелищный «Крокодил», интеллектуальная игра «Тульский Токарев», разнообразные Exite-квесты и, конечно, городская интеллектуальная игра «#Врубильник».

«Газон» стартует с 27 июня. Ежедневно, со вторника по субботу, с 16.00 до 20.00 на Казанской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU