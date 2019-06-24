На минувшей неделе в Туле погибли три человека: в пожаре, ДТП и на воде

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-24T15:52:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С 17 по 24 июня в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 6061 сообщение от граждан. В городе произошло 33 аварийных отключения по водо-, газо- и электроснабжению.

В городе произошел один пожар, в котором один человек погиб. В 133 ДТП пострадали 13 человек, один погибший. На водоеме Центрального парка погиб подросток.

Служба спасения выезжала на вызовы 72 раза, в результате оказана помощь 94 гражданам, спасено четыре человека.

Накануне в результате погодных условий проведены работы по ликвидации 18 аварийных деревьев.

По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова организована охрана порядка зонах отдыха 1 и 2 реки Воронка.

ИСТОЧНИК KP.RU