В Туле погибла девушка, сорвавшись с пятого этажа заброшенного здания
В ночь на минувшее воскресенье, 23 июня, на улице Вяземской в Туле произошла трагедия. Предположительно, компания подростков проводила свободное время в одном из заброшенных зданий.
По предварительным сведениям, присутствующая в группе подростков девушка на лестничном пролете пятого этажа оступилась и упала вниз. Обнаружив, что пострадавшая не дышит, ее сверстники вызвали скорую помощь и полицию.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около часа ночи. В ходе осмотра эксперты подтвердили, что девушка погибла от травм, полученных в результате падения с большой высоты.
Также установлено, что погибшая — жительница Калуги. Ей было 24 года.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. СУ СКР по Тульской области проводит доследственную проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU