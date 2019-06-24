В Туле погибла девушка, сорвавшись с пятого этажа заброшенного здания

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-24T15:40:19+03:00

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В ночь на минувшее воскресенье, 23 июня, на улице Вяземской в Туле произошла трагедия. Предположительно, компания подростков проводила свободное время в одном из заброшенных зданий.

По предварительным сведениям, присутствующая в группе подростков девушка на лестничном пролете пятого этажа оступилась и упала вниз. Обнаружив, что пострадавшая не дышит, ее сверстники вызвали скорую помощь и полицию.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около часа ночи. В ходе осмотра эксперты подтвердили, что девушка погибла от травм, полученных в результате падения с большой высоты.

Также установлено, что погибшая — жительница Калуги. Ей было 24 года.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. СУ СКР по Тульской области проводит доследственную проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU