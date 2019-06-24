2019-06-24T14:30:40+03:00
Общество

В Туле в рамках капитального ремонта будут отремонтированы балконы

Евгений Авилов: «Балконы должны быть безопасными»
Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 24 июня, в ходе оперативного совещания сообщили о проведении обследования 115 многоквартирных домов. Вявлено 44 балконных плиты с нарушением целостности бетонного основания.

На основании выявленных нарушений УАТН направлены информационные письма в управляющие компании о необходимости выдачи предписаний жителям-владельцам указанных балконных плит, в главные управления по территориальным округам – о необходимости оказания содействия в проведении собраний с жителями многоквартирных домов с целью разъяснения жилищного законодательства и принятия решения о проведении ремонта балконных плит в рамках капитального ремонта.

Глава администрации Евгений Авилов поручил разработать муниципальную программу ремонта балконов и представить ее в Тульскую городскую Думу для внесения корректировок в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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