В Тульской области задержали браконьера

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-24T12:54:25+03:00

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По предварительным данным, 36-летний неработающий житель Дубны в мае нынешнего года ловил рыбу в водохранилище.

В это время проходил период нереста, то есть ловля рыбы была запрещена. Тем не менее, мужчина отправился на водохранилище, где выловил около 10 кг различной речной рыбы. Нанесенный ущерб составил свыше 59 тысяч рублей.

Действия жителя Дубны выявили и пресекли сотрудники полиции. При выяснении обстоятельств происшествия получено подтверждение незаконности лова рыбы. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU