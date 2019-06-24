2019-06-24T12:54:25+03:00
Общество

В Тульской области задержали браконьера

Подозреваемый ловил рыбу в период нереста
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По предварительным данным, 36-летний неработающий житель Дубны в мае нынешнего года ловил рыбу в водохранилище.

В это время проходил период нереста, то есть ловля рыбы была запрещена. Тем не менее, мужчина отправился на водохранилище, где выловил около 10 кг различной речной рыбы. Нанесенный ущерб составил свыше 59 тысяч рублей.

Действия жителя Дубны выявили и пресекли сотрудники полиции. При выяснении обстоятельств происшествия получено подтверждение незаконности лова рыбы. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Развитие социального туризма: для инвалидов Тулы провели экскурсию на Куликово поле
Свалку биологических отходов в Тульской области ликвидировали по решению суда
«Газон» на Казанской набережной предлагает тулякам напольные игры
На минувшей неделе в Туле погибли три человека: в пожаре, ДТП и на воде
В Туле погибла девушка, сорвавшись с пятого этажа заброшенного здания
В Туле в рамках капитального ремонта будут отремонтированы балконы
Тулячка привела ночью в квартиру таксиста и осталась без денег и телефона
В пруду Центрального парка Тулы утонул подросток
В Туле после грозы ликвидированы два подтопления
В Тульской области полицейские перехватили автомобиль подозреваемого в убийстве
В Тульской области женщина и ребенок погибли в страшном ДТП
В Тульской области пешеход оказался под колесами "Лады"
В Туле "БМВ" въехал в столб и перевернулся: пострадали двое
В Веневском районе "фольксваген" и "ваз" не поделили дорогу
В Ефремовском пруду утонул мужчина
Погода в Туле 24 июня: переменная облачность, умеренный ветер
Москвичам презентовали туристический потенциал Тульской области
В Щекинском районе найдено тело утопленника
В Туле задержан любитель бесплатного шашлыка
«Зловещий бестиарий» в экзотариуме. Приходите, если не боитесь!
В Туле реконструируют ул. Максима Горького
Спарринг «Арсенала» с «Лучом» пройдёт без зрителей
Погода в Туле в выходные 22 и 23 июня: готовимся к холодам
В Туле пропала жительница Твери
Юрий Цкипури провел прием граждан
Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с днем рождения