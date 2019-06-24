Тулячка привела ночью в квартиру таксиста и осталась без денег и телефона
В ночное время тулячка вызвала такси. По предварительным данным, приехав домой, она сказала водителю, что продолжит поездку, и попросила подняться с ней в квартиру для того, чтобы взять деньги и собраться.
В квартире женщина ненадолго оставила водителя одного. Вернувшись, женщина не обнаружила ни таксиста, ни сумочки с вещами и деньгами. Пропали 10 тысяч рублей и телефон. Общий ущерб составил более 27 тысяч рублей.
Женщина обратилась в полицию. В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение подозреваемого. Был задержан 27-летний водитель такси, зарегистрированный в Киреевском районе. При задержании похищенное было изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU