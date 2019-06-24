2019-06-24T12:16:21+03:00
Общество

Тулячка привела ночью в квартиру таксиста и осталась без денег и телефона

Юлия КУДЫМОВА
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В ночное время тулячка вызвала такси. По предварительным данным, приехав домой, она сказала водителю, что продолжит поездку, и попросила подняться с ней в квартиру для того, чтобы взять деньги и собраться.

В квартире женщина ненадолго оставила водителя одного. Вернувшись, женщина не обнаружила ни таксиста, ни сумочки с вещами и деньгами. Пропали 10 тысяч рублей и телефон. Общий ущерб составил более 27 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение подозреваемого. Был задержан 27-летний водитель такси, зарегистрированный в Киреевском районе. При задержании похищенное было изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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