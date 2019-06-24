В пруду Центрального парка Тулы утонул подросток
По предварительной информации, вечером воскресенья, 23 июня, из водоема, расположенного на территории Центрального парка культуры и отдыха извлечено тело 16-летнего подростка.
На место происшествия был организован выезд следственно-оперативной группы. Спасателями парка и городской службы спасения проведено обследование водоема, а также извлечение тела пострадавшего из воды.
Следователем произведен осмотр места происшествия, а также тела потерпевшего. Видимых признаков насильственной смерти не установлено. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшего.
В настоящее время следователь проводит опрос родителей подростка, его приятелей, находившихся с ним в водоеме в момент происшествия.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU