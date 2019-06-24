2019-06-24T11:13:19+03:00
Общество

В пруду Центрального парка Тулы утонул подросток

Тульский следком проводит доследственную проверку по факту гибели подростка
Юлия КУДЫМОВА
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По предварительной информации, вечером воскресенья, 23 июня, из водоема, расположенного на территории Центрального парка культуры и отдыха извлечено тело 16-летнего подростка.

На место происшествия был организован выезд следственно-оперативной группы. Спасателями парка и городской службы спасения проведено обследование водоема, а также извлечение тела пострадавшего из воды.

Следователем произведен осмотр места происшествия, а также тела потерпевшего. Видимых признаков насильственной смерти не установлено. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшего.

В настоящее время следователь проводит опрос родителей подростка, его приятелей, находившихся с ним в водоеме в момент происшествия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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