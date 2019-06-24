В Туле после грозы ликвидированы два подтопления

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-24T11:02:49+03:00

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В воскресенье, 23 июня, на Тулу обрушился ливень с грозой. В целом система ливневой канализации справилась с отводом дождевых вод, сообщают в управлении по транспорту и дорожному хозяйству.

По результатам мониторинга подтопления были зафиксированы по двум адресам - на улицах Седовой и Курковой. В настоящее время дождеприемные решетки очищены от мусора, веток и функционируют в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU