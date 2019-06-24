2019-06-24T10:55:46+03:00
Общество

В Тульской области полицейские перехватили автомобиль подозреваемого в убийстве

В Алексинском районе полицией установлен подозреваемый в тяжком преступлении
Юлия КУДЫМОВА
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В воскресенье, 23 июня, в отдел МВД поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками преступного насилия. Полицейскими отрабатываются различные версии совершения преступления, были приняты меры для обнаружения лиц причастных к преступлению.

Выяснилось, что к содеянному может быть причастен местный житель. Днем он приходил в гости к погибшему. Предположительно, между мужчинами возник конфликт, гость мог нанести хозяину жилища удар либо удары, в результате чего тот скончался.

Для обнаружения подозреваемого полицейские организовали оперативные мероприятия. В ходе их проведения сотрудники отдела МВД получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого вблизи города и его вероятной попытке передвижения на автотранспорте. Эти сведения подтвердились.

Мужчину удалось найти и доставить его для разбирательства в полицию. Детали случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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