В Тульской области женщина и ребенок погибли в страшном ДТП

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-24T10:45:24+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП на автодороге Малахово-Заокский-Поленово произошло около 16-00. Из официальных источников известно, что водитель Доджа следовал в направлении Велегожа. Предположительно, он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Шевроле-Круз.

.

От удара Шевроле перевернулся, ударил едущий в попутном направлении Ниссан, и съехал в кювет. Так же в кювет съехал Додж. В результате ДТП погибли 39-летний водитель Шевроле и 10-летняя девочка-пассажир.

.

Еще один ребенок в Шевроле, женщина-пассажир Шевроле и водитель Доджа получили различные травмы. Всего в салоне Шевроле находилось трое детей, все они были в детских удерживающих устройствах. По предварительным данным, это помогло избежать еще более серьезных последствий.

.

Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте происшествия и выясняют детали и обстоятельства случившегося. Также на месте ДТП работает следственно-оперативная группа отделения МВД по Заокскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU