В Тульской области пешеход оказался под колесами "Лады"
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В воскресенье, 23 июня, в 06:45 на 8-м километре автодороги «Черепеть-Суворов-Северо-Агеевск» Суворовского района Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие.
24-летний водитель автомобиля «Лада 212140» совершил наезд на пешехода. 34-летний мужчина в нарушение Правил дорожного движения переходил проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU