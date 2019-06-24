В Тульской области пешеход оказался под колесами "Лады"

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-24T10:32:44+03:00

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В воскресенье, 23 июня, в 06:45 на 8-м километре автодороги «Черепеть-Суворов-Северо-Агеевск» Суворовского района Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

24-летний водитель автомобиля «Лада 212140» совершил наезд на пешехода. 34-летний мужчина в нарушение Правил дорожного движения переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU