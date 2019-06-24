В Туле задержан любитель бесплатного шашлыка

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-24T10:06:21+03:00

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Из официальных источников известно, что в вечернее время злоумышленник, находясь в торговом зале сетевого супермаркета, забрал с прилавка продававшийся шашлык, готовый для жарки, и попытался скрыться из магазина, не оплатив товар.

Мужчину задержали работники торговой точки и вызвали полицейских. Подозреваемый в попытке совершения противоправного деяния доставлен в отдел полиции для разбирательства. Похищенное изъято.

20-летний неработающий ранее судимый мужчина признался в содеянном. Полицейские проводят работу по выяснению деталей покушения на хищение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU