2019-06-24T10:06:21+03:00
Общество

В Туле задержан любитель бесплатного шашлыка

Тульские полицейские выясняют обстоятельства происшествия в Советском округе города
Юлия КУДЫМОВА
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Из официальных источников известно, что в вечернее время злоумышленник, находясь в торговом зале сетевого супермаркета, забрал с прилавка продававшийся шашлык, готовый для жарки, и попытался скрыться из магазина, не оплатив товар.

Мужчину задержали работники торговой точки и вызвали полицейских. Подозреваемый в попытке совершения противоправного деяния доставлен в отдел полиции для разбирательства. Похищенное изъято.

20-летний неработающий ранее судимый мужчина признался в содеянном. Полицейские проводят работу по выяснению деталей покушения на хищение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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