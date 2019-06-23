2019-06-21T18:00:42+03:00
Общество

Москвичам презентовали туристический потенциал Тульской области

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

21 июня в рамках сотрудничества с Центральной пригородной пассажирской компанией в туристско-информационном центре на Ярославском вокзале прошел Промо-день Тульской области.

Москвичам и гостям столицы рассказали о новых туристических маршрутах по Тульской области, тематических объектах и фестивалях. Особое внимание было уделено проекту летнего туристического сезона «Тула. Лето. Море впечатлений». такого масштабного проекта для туристов в регионе еще не было. Сезон продлится до середины сентября и включает в себя множество фестивалей, тематических площадок, событийных проектов и представлений. В числе особых изюминок – уличные спектакли, выступления музыкантов и артистов, которые проходят каждую пятницу. Чтобы передать атмосферу этого праздника москвичам, на Промо-дне состоялось выступление тульского молодежного театра «МЮСЛИ» с постановкой «Тормашки! Обратная сторона Земли». Театр неоднократно становился участником и дипломантом международных театральных фестивалей в России, Украине, Черногории, Румынии, Боснии и Герцеговине, Испании, Марокко.

Гости презентации не только познакомились с туристическим потенциалом региона, но и попробовали знаменитые гастрономические бренды: тульский пряник и белевскую пастилу. А самые активные приняли участие в викторинах – выиграли призы и памятные сувениры.

Сегодня Тульская область готова предложить туристам целую палитру возможностей на любой вкус и кошелек: от тихого отдыха наедине с природой до шумных праздников и фестивалей всего в двух часах пути от Москвы.

Некоторые гости презентации выразили намерение приехать в Тулу уже на следующих выходных, а другие ждут предстоящих фестивалей, чтобы посетить концерты любимых исполнителей и заодно побывать в оружейной столице России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зловещий бестиарий» в экзотариуме. Приходите, если не боитесь!
В Туле реконструируют ул. Максима Горького
Спарринг «Арсенала» с «Лучом» пройдёт без зрителей
Погода в Туле в выходные 22 и 23 июня: готовимся к холодам
В Туле пропала жительница Твери
Юрий Цкипури провел прием граждан
Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с днем рождения
Алексей Дюмин посетил Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого
В трех тульских школах с 1 сентября откроются центры здорового питания
Пенсионерка из Ясногорска перевела 426 тыс. рублей «на деревню дедушке»
В честь 19-летия со дня основания Россельхозбанка в Тульском филиале дарили подарки
«Арсенал» проиграл в спарринге курскому «Авангарду» со счетом 0:4
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Мэр Тулы: «Шаг к здоровью» способствует раннему выявлению заболеваний
В Туле водитель «Форда» сбил 9-летнюю девочка, которая шла к трамваю
В Тульской области водитель «Рено» улетел в кювет и перевернулся
В Тульской области грузовик протаранил «Деу Нексию» и улетел в кювет
21 июня стартует голосование за проект благоустройства нового общественного пространства в Туле
Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Горсть Памяти»
В Тульской области поймали дачного вора с двумя иконами
Под Тулой 14 человек тушили горящий дом: есть пострадавший
Житель Алексина обвиняется в краже и убийстве
В конференц-зале Тульского кремля состоится расширенное заседание отделения Российского исторического общества
Где в Туле отключат воду 21 июня?
В Туле в пятницу, 21 июня, ожидается до 31°С
Туляков приглашают на мастер-класс по росписи мехенди
В результате ДТП на ул. Кирова в Туле пострадала женщина