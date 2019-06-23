Москвичам презентовали туристический потенциал Тульской области

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-21T18:00:42+03:00

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21 июня в рамках сотрудничества с Центральной пригородной пассажирской компанией в туристско-информационном центре на Ярославском вокзале прошел Промо-день Тульской области.

Москвичам и гостям столицы рассказали о новых туристических маршрутах по Тульской области, тематических объектах и фестивалях. Особое внимание было уделено проекту летнего туристического сезона «Тула. Лето. Море впечатлений». такого масштабного проекта для туристов в регионе еще не было. Сезон продлится до середины сентября и включает в себя множество фестивалей, тематических площадок, событийных проектов и представлений. В числе особых изюминок – уличные спектакли, выступления музыкантов и артистов, которые проходят каждую пятницу. Чтобы передать атмосферу этого праздника москвичам, на Промо-дне состоялось выступление тульского молодежного театра «МЮСЛИ» с постановкой «Тормашки! Обратная сторона Земли». Театр неоднократно становился участником и дипломантом международных театральных фестивалей в России, Украине, Черногории, Румынии, Боснии и Герцеговине, Испании, Марокко.

Гости презентации не только познакомились с туристическим потенциалом региона, но и попробовали знаменитые гастрономические бренды: тульский пряник и белевскую пастилу. А самые активные приняли участие в викторинах – выиграли призы и памятные сувениры.

Сегодня Тульская область готова предложить туристам целую палитру возможностей на любой вкус и кошелек: от тихого отдыха наедине с природой до шумных праздников и фестивалей всего в двух часах пути от Москвы.

Некоторые гости презентации выразили намерение приехать в Тулу уже на следующих выходных, а другие ждут предстоящих фестивалей, чтобы посетить концерты любимых исполнителей и заодно побывать в оружейной столице России.

ИСТОЧНИК KP.RU