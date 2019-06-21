2019-06-21T17:15:54+03:00
Происшествия

В Туле пропала жительница Твери

Анна ЖУКОВА
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1 июня 36-летняя Майорова Надежда Борисовна, уехала из г. Бологое Тверской области в Тулу и пропала.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза разного цвета — правый карий, левый голубой, волосы крашенные темного цвета, длина до плеч.

Одежда: свитер в черно-белую полоску, темная куртка-ветровка, светлые джинсы, черные босоножки.

Если вам что-либо известно о пропавшей женщине, звоните по указанным в ориентировке телефонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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