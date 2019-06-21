Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с днем рождения

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-21T16:07:50+03:00

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В своем поздравлении Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что под руководством Сергея Собянина столица динамично развивается, становится все более красивой и комфортной.

Губернатор выразил уверенность, что добрососедские отношения между Москвой и Тульской областью и дальше будут оставаться такими же крепкими, как и раньше.

Кроме того, Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Собянина за поддержку, оказываемую нашему региону, – в частности, в вопросах благоустройства, пополнения парка техники.

«С Вашей помощью мы реализовали ряд социально значимых проектов, которые изменили жизнь в Тульской области к лучшему. Пусть высокая компетентность, ответственность и верность своему делу и дальше помогают Вам в службе на благо москвичей», - отметил в поздравлении Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU