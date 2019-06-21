2019-06-21T16:07:50+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с днем рождения

21 июня день рождения отмечает Мэр Москвы Сергей Собянин.
Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В своем поздравлении Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что под руководством Сергея Собянина столица динамично развивается, становится все более красивой и комфортной.

Губернатор выразил уверенность, что добрососедские отношения между Москвой и Тульской областью и дальше будут оставаться такими же крепкими, как и раньше.

Кроме того, Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Собянина за поддержку, оказываемую нашему региону, – в частности, в вопросах благоустройства, пополнения парка техники.

«С Вашей помощью мы реализовали ряд социально значимых проектов, которые изменили жизнь в Тульской области к лучшему. Пусть высокая компетентность, ответственность и верность своему делу и дальше помогают Вам в службе на благо москвичей», - отметил в поздравлении Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юрий Цкипури провел прием граждан
Алексей Дюмин посетил Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого
В трех тульских школах с 1 сентября откроются центры здорового питания
Пенсионерка из Ясногорска перевела 426 тыс. рублей «на деревню дедушке»
В честь 19-летия со дня основания Россельхозбанка в Тульском филиале дарили подарки
«Арсенал» проиграл в спарринге курскому «Авангарду» со счетом 0:4
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Мэр Тулы: «Шаг к здоровью» способствует раннему выявлению заболеваний
В Туле водитель «Форда» сбил 9-летнюю девочка, которая шла к трамваю
В Тульской области водитель «Рено» улетел в кювет и перевернулся
В Тульской области грузовик протаранил «Деу Нексию» и улетел в кювет
21 июня стартует голосование за проект благоустройства нового общественного пространства в Туле
Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Горсть Памяти»
В Тульской области поймали дачного вора с двумя иконами
Под Тулой 14 человек тушили горящий дом: есть пострадавший
Житель Алексина обвиняется в краже и убийстве
В конференц-зале Тульского кремля состоится расширенное заседание отделения Российского исторического общества
Где в Туле отключат воду 21 июня?
В Туле в пятницу, 21 июня, ожидается до 31°С
«Зловещий бестиарий» в экзотариуме. Приходите, если не боитесь!
Туляков приглашают на мастер-класс по росписи мехенди
В результате ДТП на ул. Кирова в Туле пострадала женщина
В Алексине велосипедист и «Волга» не поделили дорогу