2019-06-21T15:53:13+03:00
Общество

Погода в Туле в выходные 22 и 23 июня: готовимся к холодам

Анна ЖУКОВА
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На предстоящей неделе тулякам следует ждать неприятных погодных сюрпризов: комфортная температура продержится максимум до среды, а после все непременно начнут жаловаться друг другу на плохое лето. Однако предстоящие выходные будут жаркими.

В субботу, 22 июня, синоптики прогнозируют +30…+32°С. Ночью будет облачно с прояснениями, без осадков — температура составит +18°С. Ветер в дневное время ожидается юго-восточный, 4-9 м/с, ночное — западный, 1-6 м/с. Атмосферный фон около нормы — 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 23 июня, начнётся с кратковременного дождя и грозы — город попадёт под влияние атмосферных фронтов. Температура составит +27…+29°С. К ночи похолодает до +17°С, а осадки прекратятся. Ветер в течение дня северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 752 мм рт. ст., что немного выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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