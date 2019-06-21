Алексей Дюмин посетил Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-21T15:49:09+03:00

21 июня Губернатор Алексей Дюмин посетил лагерь с дневным пребыванием детей в школе Яснополянского образовательного комплекса им. Л.Н. Толстого.

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Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева доложила Губернатору, что в этом году в рамках регионального проекта «Профильная смена лагерей с дневным пребыванием детей» в школах открылись 413 таких лагерей. В них отдыхают более 27 тысяч детей. Для ребят организованы тематические занятия по естественнонаучному, краеведческому, творческому, техническому и другим направлениям.

«Важно, чтобы отдых в летних лагерях был организованным и полноценным, чтобы дети могли не только восстанавливать силы и здоровье, но и развивать свой творческий потенциал», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона осмотрел помещения школы. Директор Яснополянского образовательного комплекса им. Л.Н. Толстого Дмитрий Киселев рассказал об организации лагеря. Для ребят работает столовая, оборудованы спальные места, места для отдыха и игр. В рамках профильной смены лагеря и образовательных естественнонаучных каникул «УмникУм» областного эколого-биологического центра для детей была проведена квест-игра «Мирное небо», посвященная Дню памяти и скорби.

Алексей Дюмин посетил площадки квеста и осмотрел оборудование учебных классов: лингафонного кабинета, кабинета робототехники, коворкинг-зоны. Дмитрий Киселев отметил, что в прошлом году в школу было закуплено новое оборудование, а к началу этого учебного года завершается ремонт школьного музея, актового и спортивного залов.

Губернатор пообщался с ребятами, педагогами и учащимися Областного эколого-биологического центра. На площадке «Символы Тульского края» ученики центра вместе с педагогами знакомили воспитанников лагеря с символикой Тульской области и гербами муниципальных образований. Ребята рассказали главе региона о занятиях в центре.

После завершения квест-игры школьники и преподаватели высадили возле школы две туи и канадские ели.

Алексей Дюмин проверил противопожарную и антитеррористическую безопасность школы, в частности, работу систем и скорость реагирования оперативной группы «Росгвардии». Губернатор поручил Алевтине Шевелевой предусмотреть дополнительные средства на повышение безопасности учреждения в рамках средств, выделенных на эти нужды после пересмотра бюджета региона.

По итогам визита Алексей Дюмин передал школе два теннисных стола. Ребята сразу же опробовали новое оборудование, с ними сыграл и Губернатор. В завершение глава региона угостил всех воспитанников мороженым.

ИСТОЧНИК KP.RU