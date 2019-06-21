Пенсионерка из Ясногорска перевела 426 тыс. рублей «на деревню дедушке»

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-21T14:19:59+03:00

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Накануне в Ясногорске в полицию обратилась 54-летняя жительница районного центра. Посредством терминалов оплаты она перевела более 426 тысяч рублей по требованию неизвестного, позвонившего ей по телефону, и сообщившего о внезапно возникших проблемах у её родственника. Женщина не перепроверила информацию, не стала перезванивать упомянутому члену семьи, а сразу отправилась к терминалу оплаты, чтобы через систему платежей перевести имеющиеся сбережения. Лишь спустя несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. В отделе МВД проводятся мероприятия по выяснению деталей происшествия.

Сотрудники полиции очередной раз напоминают гражданам о случаях телефонного мошенничества. Полицейские просят перепроверять всю информацию, которая поступает от неизвестных с незнакомых мобильных номеров или по стационарному телефону, если в ходе разговора требуется перевести денежные средства для помощи родственнику, оплаты той или иной услуги или с какой-то ещё целью. В УМВД России по Тульской области обращают особое внимание жителей региона, что под просьбой о переводе или передаче денежных средств неизвестным может скрываться попытка мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU