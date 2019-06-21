2019-06-21T12:50:45+03:00
Спорт

«Арсенал» проиграл в спарринге курскому «Авангарду» со счетом 0:4

Анна ЖУКОВА
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Контрольный матч с представителем ФНЛ оружейники провели на фоне тяжелых двухразовых тренировок. Это сказалось на результате. «Арсенал» проиграл со счетом 0:4.

Спарринг с курянами в который раз подтвердил старую истину: результаты подобных матчей не должны вводить в заблуждение. Главное в них – не результат и даже не поиск оптимальных игровых сочетаний, поскольку процесс комплектования только набирает ход. Просмотр потенциальных новичков и первая проба сил после отпуска на фоне серьезных нагрузок – в этом, пожалуй, и состоит рациональное зерно контрольной встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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