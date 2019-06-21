Мэр Тулы: «Шаг к здоровью» способствует раннему выявлению заболеваний

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-21T12:15:15+03:00

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В четверг, 19 июня, одна из площадок проекта «Шаг к здоровью» расположилась на дворовой территории на ул. Седова, 39 а. С работой выездной поликлиники ознакомился Глава города Тулы Юрий Цкипури. Он пообщался с жителями, рассказал о важности проводимой акции и необходимости вести здоровый образ жизни.

На развернутой во дворе домов мобильной площадке туляки смогли проверить здоровье, сдать экспресс-анализы и получить консультацию врача-терапевта. Волонтеры-медики провели исследования на уровень холестерина и глюкозы в крови, измерили артериальное давление.

– Проведение такой акции – это уникальная возможность пройти экспресс-обследование и выявить проблемы со здоровьем, – отметил Юрий Цкипури. – Из-за нехватки времени у наших граждан не всегда есть возможность прийти в больницу на осмотр. Заботиться о здоровье нужно в любом возрасте, и проект «Шаг к здоровью» как раз позволяет это сделать.

Мэр также подчеркнул, что одной из задач, которую ставит президент страны, в том числе в нацпроектах, является обеспечение максимальной доступности медицинской помощи для населения. Поэтому организация таких выездных акций способствует профилактике и раннему выявлению заболеваний.

Проект «Шаг к здоровью» реализуется в областном центре общественным движением «Волонтеры-медики» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». За лето планируется выезд медперсонала в 300 тульских дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU