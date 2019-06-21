2019-06-21T12:15:15+03:00
Общество

Мэр Тулы: «Шаг к здоровью» способствует раннему выявлению заболеваний

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В четверг, 19 июня, одна из площадок проекта «Шаг к здоровью» расположилась на дворовой территории на ул. Седова, 39 а. С работой выездной поликлиники ознакомился Глава города Тулы Юрий Цкипури. Он пообщался с жителями, рассказал о важности проводимой акции и необходимости вести здоровый образ жизни.

На развернутой во дворе домов мобильной площадке туляки смогли проверить здоровье, сдать экспресс-анализы и получить консультацию врача-терапевта. Волонтеры-медики провели исследования на уровень холестерина и глюкозы в крови, измерили артериальное давление.

– Проведение такой акции – это уникальная возможность пройти экспресс-обследование и выявить проблемы со здоровьем, – отметил Юрий Цкипури. – Из-за нехватки времени у наших граждан не всегда есть возможность прийти в больницу на осмотр. Заботиться о здоровье нужно в любом возрасте, и проект «Шаг к здоровью» как раз позволяет это сделать.

Мэр также подчеркнул, что одной из задач, которую ставит президент страны, в том числе в нацпроектах, является обеспечение максимальной доступности медицинской помощи для населения. Поэтому организация таких выездных акций способствует профилактике и раннему выявлению заболеваний.

Проект «Шаг к здоровью» реализуется в областном центре общественным движением «Волонтеры-медики» совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». За лето планируется выезд медперсонала в 300 тульских дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юрий Цкипури провел прием граждан
Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с днем рождения
Алексей Дюмин посетил Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого
В трех тульских школах с 1 сентября откроются центры здорового питания
Пенсионерка из Ясногорска перевела 426 тыс. рублей «на деревню дедушке»
В честь 19-летия со дня основания Россельхозбанка в Тульском филиале дарили подарки
«Арсенал» проиграл в спарринге курскому «Авангарду» со счетом 0:4
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
В Туле водитель «Форда» сбил 9-летнюю девочка, которая шла к трамваю
В Тульской области водитель «Рено» улетел в кювет и перевернулся
В Тульской области грузовик протаранил «Деу Нексию» и улетел в кювет
21 июня стартует голосование за проект благоустройства нового общественного пространства в Туле
Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Горсть Памяти»
В Тульской области поймали дачного вора с двумя иконами
Под Тулой 14 человек тушили горящий дом: есть пострадавший
Житель Алексина обвиняется в краже и убийстве
В конференц-зале Тульского кремля состоится расширенное заседание отделения Российского исторического общества
Где в Туле отключат воду 21 июня?
В Туле в пятницу, 21 июня, ожидается до 31°С
«Зловещий бестиарий» в экзотариуме. Приходите, если не боитесь!
Туляков приглашают на мастер-класс по росписи мехенди
В результате ДТП на ул. Кирова в Туле пострадала женщина
В Алексине велосипедист и «Волга» не поделили дорогу