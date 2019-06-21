21 июня стартует голосование за проект благоустройства нового общественного пространства в Туле

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-21T11:01:07+03:00

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На сайте администрации Тулы для обсуждения тулякам будут представлены два варианта проектов по благоустройству четной стороны пр. Ленина, ограниченного улицами Первомайской и Жаворонкова.

Голосование продлится 14 дней. Туляки смогут не только отдать свой голос за понравившийся проект, но и направить свои предложения.

Напомним, накануне в администрации Тулы обсудили концепцию благоустройства общественного пространства четной стороны пр. Ленина, ограниченного улицами Первомайской и Жаворонкова. Профессиональному сообществу Тулы было предложено представить свое видение по развитию данной территории. 20 апреля стартовал конкурс на лучшую концепцию общественного пространства в трех номинациях: «Общественное пространство – идеальный объект для отдыха», «Ландшафтное озеленение общественного пространства», «Арт-объект для общественного пространства».

На участие в конкурсе подали заявки около десятка архитекторов, до финала дошли два проекта. В ходе общественного обсуждения были заслушаны обе концепции. Одну концепцию разработала дизайнер Анастасия Егорова, представитель ООО «Проектное бюро «Проспект». Вторую - дизайнер Тамара Романенкова.

Предложенные концепции – не окончательный вариант благоустройства. Решить, как будет выглядеть территория одной из центральных улиц города, было предложено тулякам.

Электронное голосование стартует 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU