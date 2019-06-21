2019-06-21T10:41:53+03:00
Общество

Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Горсть Памяти»

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

22 июня, в День памяти и скорби в России, пройдут мероприятия в память павших в Великой Отечественной войне.

По инициативе Министерства обороны РФ в этом году в стране впервые пройдет акция «Горсть Памяти». 22 июня в 12:00 во всех субъектах РФ будет осуществлен забор земли с мест воинских захоронений солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Кисеты с землей будут размещены в гильзах артиллерийских снарядов в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил РФ в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье.

Тульская область принимает активное участие в акции. Всего в нашем регионе забор земли будет осуществлен с 315 паспортизированных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, в том числе с братских могил.

Основной этап акции в регионе пройдет 22 июня в 12:00 на Всехсвятском кладбище. В нем примут участие туляки, представители ветеранских организаций, военного комиссариата Тульской области, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, активисты детских и молодежных патриотических объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юрий Цкипури провел прием граждан
Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с днем рождения
Алексей Дюмин посетил Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого
В трех тульских школах с 1 сентября откроются центры здорового питания
Пенсионерка из Ясногорска перевела 426 тыс. рублей «на деревню дедушке»
В честь 19-летия со дня основания Россельхозбанка в Тульском филиале дарили подарки
«Арсенал» проиграл в спарринге курскому «Авангарду» со счетом 0:4
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Мэр Тулы: «Шаг к здоровью» способствует раннему выявлению заболеваний
В Туле водитель «Форда» сбил 9-летнюю девочка, которая шла к трамваю
В Тульской области водитель «Рено» улетел в кювет и перевернулся
В Тульской области грузовик протаранил «Деу Нексию» и улетел в кювет
21 июня стартует голосование за проект благоустройства нового общественного пространства в Туле
В Тульской области поймали дачного вора с двумя иконами
Под Тулой 14 человек тушили горящий дом: есть пострадавший
Житель Алексина обвиняется в краже и убийстве
В конференц-зале Тульского кремля состоится расширенное заседание отделения Российского исторического общества
Где в Туле отключат воду 21 июня?
В Туле в пятницу, 21 июня, ожидается до 31°С
«Зловещий бестиарий» в экзотариуме. Приходите, если не боитесь!
Туляков приглашают на мастер-класс по росписи мехенди
В результате ДТП на ул. Кирова в Туле пострадала женщина
В Алексине велосипедист и «Волга» не поделили дорогу