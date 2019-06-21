Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Горсть Памяти»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-21T10:41:53+03:00

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22 июня, в День памяти и скорби в России, пройдут мероприятия в память павших в Великой Отечественной войне.

По инициативе Министерства обороны РФ в этом году в стране впервые пройдет акция «Горсть Памяти». 22 июня в 12:00 во всех субъектах РФ будет осуществлен забор земли с мест воинских захоронений солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Кисеты с землей будут размещены в гильзах артиллерийских снарядов в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил РФ в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье.

Тульская область принимает активное участие в акции. Всего в нашем регионе забор земли будет осуществлен с 315 паспортизированных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, в том числе с братских могил.

Основной этап акции в регионе пройдет 22 июня в 12:00 на Всехсвятском кладбище. В нем примут участие туляки, представители ветеранских организаций, военного комиссариата Тульской области, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, активисты детских и молодежных патриотических объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU