В Тульской области поймали дачного вора с двумя иконами

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-21T10:37:32+03:00

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В Чернском районе задержали подозреваемого в дачных кражах. Среди прочего имущества, мужчина украл две иконы.

По предварительным данным, похититель знал, что владелец дачного дома в одной из деревень длительное время отсутствует. Разбив окно, он проник внутрь помещения и забрал иконы с целью продажи. Нанесенный ущерб составил 20 тысяч рублей. Кроме того, предположительно, с корыстным умыслом подозреваемый совершил и ряд других краж из домов и дач в Чернском районе.

В результате оперативных мероприятий полицейские изобличили в хищениях чужого имущества 48-летнего неработающего мужчину. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе полиции «Чернский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU