2019-06-21T10:08:19+03:00
Происшествия

Под Тулой 14 человек тушили горящий дом: есть пострадавший

Анна ЖУКОВА
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21 июня в 2:50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в п. Шатск на ул. Октябрьская.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчёта. По прибытии на место происшествия в 2:52, огнеборцы приступили к ликвидации горения. В 3:20 пожар был ликвидирован.

Сообщается о пострадавшем. В результате происшествия выгорела одна из комнат, остальные помещения закоптились по всей площади квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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