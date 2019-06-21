2019-06-21T10:01:50+03:00
Общество

Житель Алексина обвиняется в краже и убийстве

Анна ЖУКОВА
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Фото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Тульской областиФото предоставлено пресс-службой СУ СКР по Тульской области
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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении 22-летнего мужчины.

По версии следствия, вечером 24 февраля 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в один из продуктовых магазинов г. Алексин Тульской области, где совершил хищение двух бутылок спиртного – водки.

Ночью 6 апреля 2019 года обвиняемый совместно с тремя своими знакомыми находились в одной из квартир дома №36 по ул. Фридриха Энгельса в Алексине, где они распивали спиртное. Между обвиняемым и одним из мужчин произошел словесный конфликт, в результате которого потерпевший похлопал по щекам обвиняемого, и они продолжили распивать спиртное. Спустя некоторое время обвиняемый вооружился ножом, прошел в комнату к потерпевшему и нанес ему 4 удара ножом в область расположения грудной клетки, спины и один удар в область левой руки.

Ошибочно полагая, что наступила смерть потерпевшего, обвиняемый скрылся с места происшествия. В свою очередь потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Вина обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается в полном объеме совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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