2019-06-21T09:36:01+03:00
Общество

В конференц-зале Тульского кремля состоится расширенное заседание отделения Российского исторического общества

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24 июня в 17.00 в конференц-зале Тульского кремля состоится расширенное заседание отделения Российского исторического общества в Туле.

Участниками заседания станут члены Президиума РИО директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, директор Института российской истории Российской академии наук Юрий Петров, депутат Государственной Думы Наталья Пилюс. Также в мероприятии примут участие Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, ректор Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого Владимир Панин, председатель отделения РИО в Туле Елена Симонова, члены РИО - сотрудники учреждений культуры и образования, учёные и представители общественных организаций.

Заседание проводится в рамках мероприятий Программы правительства Российской Федерации по реализации Указа Президента РФ В.В. Путина «О праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля».

Кроме того, планируется подвести итоги деятельности отделения по реализации Программы, а также обсудить вопросы участия тульских исследователей в подготовке и проведении научных форумов, посвященных знаменательной дате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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