2019-06-21T09:31:57+03:00
Общество

Где в Туле отключат воду 21 июня?

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 21 июня с 10:00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
Анна ЖУКОВА
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- ул. Яснополянская, ул. Белобородова, ул.Колхозная, ул. Косогорская, ул. Ярославского, ул. Самарская, 1-й Лихвинский пр., пос. Лихвинка (частный сектор), в связи с производством аварийно - восстановительных работ по адресу: ул. Сафонова д. 62-64.

- ул. Декабристов д.д.4, 4а, ул. Пролетарская д.д. 36, 36а, 38, ул. Степанова д.д. 35, 35а, в связи с производством аварийно - восстановительных работ по адресу: ул. Декабристов д.4а.

- ул. Тургеневская д.74, ул.Л.Толстого д.д.114,114а,114б, проспект Ленина д.д.57, 57а в связи с производством ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Тургеневская д.74.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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