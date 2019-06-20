2019-06-20T17:35:29+03:00
Звезды

«Зловещий бестиарий» в экзотариуме. Приходите, если не боитесь!

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

24 июня в 18.30 в новом здании Тульского экзотариума состоится уникальная авторская лекция Егора Пронина «Зловещий бестиарий».

Человечество всегда боялось неизвестных и зловещих, зачастую фантастических животных. В понедельник у туляков и гостей нашего города появится возможность не только побывать в Экзотариуме в то самое время, когда максимально активны самые опасные питомцы, но и узнать много новой, интересной информации о мифических чудовищах и их реальных прототипах. Не пропустите! Будет весело и страшно!

Продолжительность лекции 1,5 часа. Стоимость билета: 300 рублей.

Количество билетов ограничено: 30 шт. Для аудитории: 14+

Тула, ЦПКиО им. Белоусова, лекторий нового здания Экзотариума.

Телефон для справок: +7 (953) 435-90-73, +7 (4872) 77-01-18, доб.2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляков приглашают на мастер-класс по росписи мехенди
В результате ДТП на ул. Кирова в Туле пострадала женщина
В Алексине велосипедист и «Волга» не поделили дорогу
В Новомосковске «Шевроле» устроил ДТП с «Рено»
В Туле при реставрации торговых рядов обнаружили красивые дореволюционные вывески
Прокатиться на новом колесе обозрения в Туле можно будет уже в сентябре
Дороги и тротуары Тулы: большой ремонт продолжается
В Туле 19-летний парень украл из магазина три бутылки виски и четыре бутылки ликёра
В Туле реконструируют ул. Максима Горького
Туляк нашёл в Питере человеческий скелет
Туляков приглашают на вечеринку мюзиклов «Mama Mia!» и «Монте-Кристо»
Евгений Авилов: Вечерняя школа преобразится и приобретет современный вид
В Тульской области дополнительные средства пойдут на закупку лекарств для льготников и расселение аварийного жилья
В тульском ретро-кинотеатре «Майский» состоится бесплатный показ фильма «Белорусский вокзал»
На стройплощадках ЖК «Северная Мыза» и «Времена года» возобновились работы
Жители Ясногорска негодуют: москвич осушает их пруд
Ремонтные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле продолжаются
20 июня тульский «Арсенал» сыграет товарищеский матч с курским «Авангардом»
В Туле в четверг, 20 июня, ожидается до +32°С
Житель Заокского района ударил полицейского наручниками в глаз
В Туле открылась выставка картин московского художника Бориса Смотрова
На проспекте Ленина в Туле появится новое общественное пространство
Первым соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет «Нефтчи» или «Сперанца»