«Зловещий бестиарий» в экзотариуме. Приходите, если не боитесь!

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-20T17:35:29+03:00

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24 июня в 18.30 в новом здании Тульского экзотариума состоится уникальная авторская лекция Егора Пронина «Зловещий бестиарий».

Человечество всегда боялось неизвестных и зловещих, зачастую фантастических животных. В понедельник у туляков и гостей нашего города появится возможность не только побывать в Экзотариуме в то самое время, когда максимально активны самые опасные питомцы, но и узнать много новой, интересной информации о мифических чудовищах и их реальных прототипах. Не пропустите! Будет весело и страшно!

Продолжительность лекции 1,5 часа. Стоимость билета: 300 рублей.

Количество билетов ограничено: 30 шт. Для аудитории: 14+

Тула, ЦПКиО им. Белоусова, лекторий нового здания Экзотариума.

Телефон для справок: +7 (953) 435-90-73, +7 (4872) 77-01-18, доб.2.

ИСТОЧНИК KP.RU