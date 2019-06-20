2019-06-20T17:12:59+03:00
Звезды

Туляков приглашают на мастер-класс по росписи мехенди

Анна ЖУКОВА
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22 июня в 12.00 в Доме-музее В.В. Вересаева состоится новая встреча в рамках творческого проекта «Плюшкин магазин».

История «Плюшкина магазина», описанная В.В. Вересаевым в автобиографических «Воспоминаниях», связана с его мамой, основателем первого в Туле детского сада Елизаветой Павловной Смидович.

«Плюшкин магазин», ставший в семье Смидовичей собирательным образом, местом сбора игрушек, в нашем проекте преобразуется в символ собирания творческих идей и их воплощения в жизнь всей семьей.

Участники встречи узнают о таком виде росписи как мехенди.

Мехенди, или как его еще называют «менди», - это восточное искуство декорирования при помощи хны. В переводе с хинди «менди» означает «хна». За века технология мехенди дошла до наших дней практически в неизменном виде.

Гости мероприятия познакомятся с историей мехенди, с материалами и инструментами, необходимыми для работы. В завершении встречи участники мероприятия смогут попробовать себя в качестве мастеров, создающих невероятные узоры-менди, расписав открытку или небольшую вазочку в этой технике.

Количество мест ограничено, запись по телефону 56-77-31. Мероприятие пройдет в Доме-музее В.В. Вересаева по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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