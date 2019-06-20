2019-06-20T15:43:41+03:00
Общество

В Туле при реставрации торговых рядов обнаружили красивые дореволюционные вывески

Анна ЖУКОВА
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В процессе реставрации старых торговых рядов на ул. Советской рабочие наткнулись на дореволюционные рекламные «вывески», скрывающиеся под слоем штукатурки, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Что же продавали в центре города?

«Военные вещи» и «Галантерейный магазин» – надписи вокруг одной витрины. Видимо, там торговали мундирными пуговицами, галунами и прочими выпушками-петличками.

«Ковры» и «Краски» – тоже один магазин. Всё для ремонта!

Вот такая наглядная история…

ИСТОЧНИК KP.RU

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