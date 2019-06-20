2019-06-20T13:51:04+03:00
Общество

Дороги и тротуары Тулы: большой ремонт продолжается

Анна ЖУКОВА
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Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы.

По нацпроекту ремонт производят на Одоевском шоссе. Подрядная организация укладывает выравнивающий слой асфальта на дороге, на тротуаре устанавливает бордюрный камень. Также укладка бордюрного камня ведется на тротуаре по ул. Пролетарской и на дороге по ул. Хворостухина. На тротуаре по ул. Гумилевской укладывают асфальт. На ул. Майской заканчивается ремонт пешеходной зоны. Контракт заключен на 534 миллиона рублей, подрядная организация – ООО «ДСК-108» .

Помимо этого реализуется муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Эталон Бетон» по ремонту дорожного полотна на сумму более 53 миллионов рублей.

На 19-м проезде продолжается асфальтирование дороги. На ул. Серова сегодня устанавливают бордюрный камень, на Лобачевского производится щебенение. На тротуаре по ул. Судейского устанавливают бордюры.

По словам главы региона Евгения Авилова, все объекты обязательно проходят общественный контроль. Все обращения жителей и их замечания по работам обрабатываются специалистами и учитываются при приемке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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