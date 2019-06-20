2019-06-20T12:50:52+03:00
Происшествия

В Туле 19-летний парень украл из магазина три бутылки виски и четыре бутылки ликёра

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию обратился заместитель директора продуктового супермаркета на Одоевском шоссе. Мужчина сообщил, что из торгового зала украли три бутылки виски.

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали ранее судимого 19-летнего жителя Тёпло-Огаревского района. Оказалось, что парень «балуется» дорогим алкоголем не в первый раз. Ранее он украл четыре бутылки ликёра.

Молодой человек сознался в содеянном. В настоящее время в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алексине велосипедист и «Волга» не поделили дорогу
В Новомосковске «Шевроле» устроил ДТП с «Рено»
В Туле при реставрации торговых рядов обнаружили красивые дореволюционные вывески
Прокатиться на новом колесе обозрения в Туле можно будет уже в сентябре
Дороги и тротуары Тулы: большой ремонт продолжается
В Туле реконструируют ул. Максима Горького
Туляк нашёл в Питере человеческий скелет
Туляков приглашают на вечеринку мюзиклов «Mama Mia!» и «Монте-Кристо»
Евгений Авилов: Вечерняя школа преобразится и приобретет современный вид
В Тульской области дополнительные средства пойдут на закупку лекарств для льготников и расселение аварийного жилья
В тульском ретро-кинотеатре «Майский» состоится бесплатный показ фильма «Белорусский вокзал»
На стройплощадках ЖК «Северная Мыза» и «Времена года» возобновились работы
Жители Ясногорска негодуют: москвич осушает их пруд
Ремонтные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле продолжаются
20 июня тульский «Арсенал» сыграет товарищеский матч с курским «Авангардом»
В Туле в четверг, 20 июня, ожидается до +32°С
Житель Заокского района ударил полицейского наручниками в глаз
В Туле открылась выставка картин московского художника Бориса Смотрова
На проспекте Ленина в Туле появится новое общественное пространство
Первым соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет «Нефтчи» или «Сперанца»