В Туле 19-летний парень украл из магазина три бутылки виски и четыре бутылки ликёра
Изменить размер текста:
В полицию обратился заместитель директора продуктового супермаркета на Одоевском шоссе. Мужчина сообщил, что из торгового зала украли три бутылки виски.
По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали ранее судимого 19-летнего жителя Тёпло-Огаревского района. Оказалось, что парень «балуется» дорогим алкоголем не в первый раз. Ранее он украл четыре бутылки ликёра.
Молодой человек сознался в содеянном. В настоящее время в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU