В Туле 19-летний парень украл из магазина три бутылки виски и четыре бутылки ликёра

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-20T12:50:52+03:00

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В полицию обратился заместитель директора продуктового супермаркета на Одоевском шоссе. Мужчина сообщил, что из торгового зала украли три бутылки виски.

По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали ранее судимого 19-летнего жителя Тёпло-Огаревского района. Оказалось, что парень «балуется» дорогим алкоголем не в первый раз. Ранее он украл четыре бутылки ликёра.

Молодой человек сознался в содеянном. В настоящее время в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU