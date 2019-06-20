В Туле реконструируют ул. Максима Горького
19 июня глава администрации Тулы Евгений Авилов встретился с активом жителей Зареченского округа.
В ходе встречи затронули тему ремонта дорог. Евгений Авилов отметил, что в этом году начнётся капитальный ремонт ул. Максима Горького. Будет отремонтирован участок от Красных ворот до трамвайных путей. В следующем году улицу полностью приведут в порядок.
- Улицу сделаем комплексно с ремонтом не только асфальтового покрытия и рельсов, но и с заменой светофоров, проведением озеленения, укладкой газона, будут заменены все остановочные павильоны, сделаны парковочные карманы, пешеходные дорожки, - подчеркнул глава администрации.
Также говорили и о разрытиях на ул. Максима Горького. Они остались после замены труб, работы проводились «Тулатеплосетями». С прошлого года по Заречью не заделанными остаются пять разрытий. В ближайшее время их также устранят.
Также звучали вопросы по ремонту дворовых проездов, пешеходных дорожек. По поручению Евгения Авилова все просьбы жителей проработают.
ИСТОЧНИК KP.RU