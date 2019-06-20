В Туле реконструируют ул. Максима Горького

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-20T12:16:35+03:00

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19 июня глава администрации Тулы Евгений Авилов встретился с активом жителей Зареченского округа.

В ходе встречи затронули тему ремонта дорог. Евгений Авилов отметил, что в этом году начнётся капитальный ремонт ул. Максима Горького. Будет отремонтирован участок от Красных ворот до трамвайных путей. В следующем году улицу полностью приведут в порядок.

- Улицу сделаем комплексно с ремонтом не только асфальтового покрытия и рельсов, но и с заменой светофоров, проведением озеленения, укладкой газона, будут заменены все остановочные павильоны, сделаны парковочные карманы, пешеходные дорожки, - подчеркнул глава администрации.

Также говорили и о разрытиях на ул. Максима Горького. Они остались после замены труб, работы проводились «Тулатеплосетями». С прошлого года по Заречью не заделанными остаются пять разрытий. В ближайшее время их также устранят.

Также звучали вопросы по ремонту дворовых проездов, пешеходных дорожек. По поручению Евгения Авилова все просьбы жителей проработают.

ИСТОЧНИК KP.RU