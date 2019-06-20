2019-06-20T11:33:06+03:00
Звезды

Туляков приглашают на вечеринку мюзиклов «Mama Mia!» и «Монте-Кристо»

Анна ЖУКОВА
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29 июня 2019 года «Объединение историко-краеведческий и художественный музей» приглашает всех на зажигательную «Museum-party» в рамках Дня молодежи. Праздник состоится в Тульском областном краеведческом музее.

Хотите отлично отдохнуть на выходных, потанцевать и завести новых друзей? Для этого вовсе не обязательно идти в ночной клуб! Перед гостями вечеринки выступят уже знакомые посетителям участники музыкального театра «Gorizont Entertainment». В рамках своего проекта «Галерея мюзиклов» они представят часть новой программы и подарят слушателям сразу три выступления!

Впервые прозвучат песни из легендарного мюзикла «Mama Mia!», состоящего из песен всемирно известной группы ABBA. А ритмы классического джаза помогут совершить путешествие во времени и отправится в Чикаго 1930-х годов! Это ещё не все сюрпризы…. Приходите и всё увидите сами!

Программа:

12:00 – блок мюзикла «Mama Mia!» (песни группы ABBA);

15:00 – лучшие номера из классических джазовых мюзиклов;

18:00 – блок мюзикла «Монте-Кристо».

Вход свободный!

Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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