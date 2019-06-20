Евгений Авилов: Вечерняя школа преобразится и приобретет современный вид

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-20T11:02:19+03:00

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Накануне в здании вечерней школы на ул. Р. Зорге состоялась встреча с представителями родительской общественности МБОУ ВОШ.

На встрече присутствовали глава администрации города Тулы Евгений Авилов, заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая, глава Пролетарского округа Сергей Шестаков, начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина.

Четырехэтажное здание школы 1956 года постройки, площадь – более 3,5 тыс. кв.м. В настоящее время в учреждении учатся 123 человека (8-11 классы), из них 88 человек получают образование в очной форме, 34 человека – в заочной. В штате 44 сотрудника, из которых: 23 педагогических работника и 17 учителей.

Как сообщила Татьяна Золотова, здание школы требует капитального ремонта:

- По итогам мониторинга совместно со специалистами МУ «Управление капитального строительство» города Тулы принято решение о проведении необходимых ремонтных работ. В следующем году будет капитально отремонтирован фасад, ограждение, потолочные перекрытия. В школе появится пищеблок с организацией обеденного цикла, современный стадион. Первый этаж с рекреационной зоной будет реконструирован, в классах также проведут ремонт.

Как подчеркнула заместитель главы администрации по социальной политике Надежда Токовая, образовательный процесс на время ремонта, который должен стартовать в январе после подготовки проекта и проведения аукциона, не будет остановлен.

Временно ребята будут учиться в центре образования №45. Между ЦО и школой будет заключен соответствующий договор. Классы будут размещены в том составе, в котором находятся сейчас. Педагогический коллектив не изменится. В сентябре 2020 года учащиеся и учителя вернутся в обновленную школу.

- Ремонт не ограничится покраской стен. На работы, закупку нового оборудования, инвентаря планируется потратить около 100 миллионов рублей. Здание преобразится и приобретет современный вид, - резюмировал Евгений Авилов.

Следующая встреча руководства города и родителей запланирована на декабрь этого года – перед стартом ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU