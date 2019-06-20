В Тульской области дополнительные средства пойдут на закупку лекарств для льготников и расселение аварийного жилья

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-20T10:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

За период с начала года в Тульской области сложилась положительная динамика поступления доходов регионального бюджета. Это даёт возможность распределить дополнительные ресурсы и направить их на решение актуальных вопросов жителей, усилить отдельные направления, в том числе при реализации национальных проектов.

Предлагается за счёт собственных доходов увеличить параметры бюджета в 2019 году около 2 млрд рублей, в 2020-м – на 1,8 млрд рублей, в 2021-м – на 1,9 млрд рублей.

В социальном блоке предлагается направить средства за закупку лекарств для региональных льготников, чтобы покрыть инфляционные издержки и увеличить объем закупки.

Дополнительные средства также будут направлены на приобретение оборудования для медицинских учреждений. Общий объем средств на эти нужды составит 433 млн рублей, что в 8 раз больше, чем в прошлом году.

В соответствие с поручением губернатора Алексея Дюмина дополнительные средства пойдут на приобретение двух медицинских мобильных комплексов, которые позволят увеличить охват отдалённых территорий первичной медицинской помощью. Будет приобретена модульная амбулатория для микрорайона Петровский.

Также средства пойдут на проведение капитального ремонта, создание ФАПов, закупку 10 автомобилей скорой медицинской помощи и развитие Центра медицины катастроф.

Дополнительное финансирование будет направлено на ремонт региональных и муниципальных учреждений образования, в частности, будет усилена их противопожарная и антитеррористическая безопасность.

В соответствии с поручением губернатора более 100 млн рублей предлагается направить на переселение граждан из аварийного жилья. Ранее был сформирован реестр домов, которые не попали в федеральную программу, но нуждаются в скорейшем расселении.

Дополнительное финансирование будет направлено на создание инфраструктуры в индустриальном парке «Узловая» и позволит выполнить обязательства региона перед действующими резидентами.

ИСТОЧНИК KP.RU