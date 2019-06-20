2019-06-20T10:28:39+03:00
Звезды

В тульском ретро-кинотеатре «Майский» состоится бесплатный показ фильма «Белорусский вокзал»

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

22 июня в ретро-кинотеатре «Майский» состоится бесплатный показ легендарного фильма «Белорусский вокзал», приуроченный к всероссийской акции «Великое кино Великой страны».

Цель акции – вспомнить в преддверии 75-летия Великой Победы трагические события и героические подвиги времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Начало сеанса – 13:00.

Режим работы кинотеатра:

Понедельник - пятница - с 9:00 до 18:00

Суббота - с 12:00 до 17:00

Воскресенье — выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Евгений Авилов: Вечерняя школа преобразится и приобретет современный вид
В Тульской области дополнительные средства пойдут на закупку лекарств для льготников и расселение аварийного жилья
На стройплощадках ЖК «Северная Мыза» и «Времена года» возобновились работы
Жители Ясногорска негодуют: москвич осушает их пруд
Ремонтные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле продолжаются
20 июня тульский «Арсенал» сыграет товарищеский матч с курским «Авангардом»
В Туле в четверг, 20 июня, ожидается до +32°С
Житель Заокского района ударил полицейского наручниками в глаз
В Туле открылась выставка картин московского художника Бориса Смотрова
На проспекте Ленина в Туле появится новое общественное пространство
Первым соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет «Нефтчи» или «Сперанца»