В тульском ретро-кинотеатре «Майский» состоится бесплатный показ фильма «Белорусский вокзал»
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22 июня в ретро-кинотеатре «Майский» состоится бесплатный показ легендарного фильма «Белорусский вокзал», приуроченный к всероссийской акции «Великое кино Великой страны».
Цель акции – вспомнить в преддверии 75-летия Великой Победы трагические события и героические подвиги времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Начало сеанса – 13:00.
Режим работы кинотеатра:
Понедельник - пятница - с 9:00 до 18:00
Суббота - с 12:00 до 17:00
Воскресенье — выходной.
ИСТОЧНИК KP.RU