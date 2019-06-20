На стройплощадках ЖК «Северная Мыза» и «Времена года» возобновились работы

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-20T10:16:38+03:00

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Новый застройщик ЖК «Северная Мыза» - ООО СК «МЫ-ЗА» - уже в этом году должен завершить строительство домов №83 и №82. Еще четыре дома должны быть построены в 2020 году и два – в 2021-ом. С этой недели на стройплощадке дома №83 возобновлены работы. На 90% завершена разработка котлована для строительства дома №82.

В следующем году планируется начать строительство детского сада в рамках национального проекта «Демография». Кроме того, подана заявка в федеральную программу «Жилище» на строительство дороги, соединяющей трассу «Тула – Белев» и микрорайон «Северная Мыза».

Дома первой очереди ЖК «Времена Года» находятся в высокой степени готовности. Строительство будет завершено за счет средств инвестора ООО «СЗ Фамилия» до 1 октября. Уже ведутся работы внутри помещений и на фасадах, закуплен необходимый стройматериал. Другой застройщик, оказывающий поддержку завершению строительства, - СК «ОСТ» доложил о ходе строительства инженерных сетей водоснабжения, канализации, новой котельной. Строительство будет завершено к сентябрю 2019 года.

Дома второй и третьей очереди ЖК «Времена года» и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона будут достроены в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит» при участии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU