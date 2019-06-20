2019-06-20T10:11:38+03:00
Происшествия

Жители Ясногорска негодуют: москвич осушает их пруд

Анна ЖУКОВА
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Накануне в социальных сетях появилось сообщение с призывом о помощи. По словам автора публикации, в д. Бураково, что в Ясногорском районе, спускают водоем — большой пруд, на котором любят отдыхать местные жители.

- Администрация бездействует... Землю под прудом купил москвич и спускает пруд, чтобы распоряжаться своей землей, - пишет мужчина.

Также он рассказал, что в прошлом году пруд уже пытались осушить, но после нескольких репортажей по телевидению водоем снова наполнили. Сейчас ситуация повторяется.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тульской области, запрос направлен в минприроды. Также стало известно, что 27 июня состоится судебное заседания, на котором определят законность действий нового владельца земли и будет принято решение о передаче данного водоема в собственность города. В случае удовлетворения ходатайства пруд останется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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