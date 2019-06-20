Ремонтные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле продолжаются

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-20T09:48:13+03:00

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В настоящий момент 740 п. м трубы диаметром 900 спаяны в единую плеть. 610 п.м находятся в земле. В работах задействованы 22 человека и 10 единиц техники. Работы проводятся, в том числе и в выходные дни.

- Пятая часть работ выполнена и это технологически наиболее сложный этап работ, так как заведена труба в машинный зал, а это требует определённой выучки. В настоящий момент работы ведутся на непересеченной местности. Еще 200-300 метров и работы продолжатся в простых полевых условиях, - сообщил начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

К работе по перекладке магистрального водопровода приступили 22 мая. Окончание работ запланировано к началу отопительного сезона.

По словам Романа Мурзина, это участок пиковой аварийности. В этом году три аварии произошло на магистральном водопроводе.

Напомним, по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина администрацией города Тулы совместно с АО «Тулагорводоканал» и региональным правительством был подготовлен краткосрочный план по замене магистральных сетей водопровода большого диаметра. В 2019 году будут проведены работы по замене 3,6 км участка водовода. Администрация города Тулы приобретает трубу диаметром 900 мм, протяженностью 1,2 км на сумму 24,8 миллионов рублей, АО «Тулагорводоканал» приобретает трубу диаметром 900 мм, протяженностью 2,4 км стоимостью 45,7 миллионов рублей. Предусматривается прокладка водовода из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм с установкой 15 колодцев и камер из сборного железобетона. В совокупности стоимость работ на данном объекте составит более 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU