Житель Заокского района ударил полицейского наручниками в глаз

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-19T17:45:53+03:00

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На 31-летнего жителя Заокского района заведено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»

По версии следствия, вечером 15 июня текущего года на территории СНТ «Ручеек», что в Заокском районе Тульской области, мужчину задержал сотрудник полиции за нарушение правил обращения с ломом черных металлов, а также в связи с кражей чужого имущества из дома в д. Турино.

На законные требования сотрудника полиции пройти в служебный автомобиль для разбирательства, обвиняемый ударил полицейского частично застегнутыми наручниками и попал ему в глаз.

После доставления в следственный отдел обвиняемый был задержан следователем в порядке ст. 91 УПК РФ, затем произведен его допрос, предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU