2019-06-19T16:16:11+03:00
Общество

На проспекте Ленина в Туле появится новое общественное пространство

Анна ЖУКОВА
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В начале 2019 года общественное пространство по проспекту Ленина на участке от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова (там, где были фонтаны) победило в рейтинговом голосовании среди объектов, благоустройство которых планируется в 2020 году по программе «Формирование современной городской среды».

На участие в конкурсе подали заявки около десятка архитекторов, до финала дошли два проекта. В ходе общественного обсуждения были заслушаны обе концепции.

Одну концепцию разработала дизайнер Анастасия Егорова, представитель ООО «Проектное бюро «Проспект». Вторую - дизайнер Тамара Романенкова.

В своей концепции Анастасия Егорова, в том числе предложила обустройство пешеходных и велосипедных дорожек. Проект предполагает обустройство зоны отдыха для детей с игровыми элементами, зону отдыха для взрослых и зону общественного питания. Также предложенная концепция предполагает установку дополнительных малых архитектурных форм.

Ее коллега Тамара Романенкова в своем проекте предложила включить в общественное пространство площадки с возможностью заниматься на них, например, теннисом и другими видами спорта. Кроме того проект тульского дизайнера предусматривает несколько уровней светодиодного освещения, систему видеонаблюдения, велопарковку, зону фудкорта.

Свое экспертное мнение по поводу предложенных проектов высказал заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин. Он отметил, что оба проекта интересные, но и к одному, и к другому есть ряд замечаний, в том числе по материалам, которые предполагается использовать при благоустройстве. Пространство не должно быть перегружено всевозможными элементами, так как это не обособленная территория, а часть оживлённой городской улицы.

Первый заместитель главы администрации Тулы поручил разместить обе концепции на официальном сайте администрации города для голосования с возможностью тулякам вносить свои предложения. Такое голосование должны быть запущено с 21 июня. Отдать свое предпочтение тому или иному проекту туляки смогут в течение 14 дней после их опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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