Первым соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы станет «Нефтчи» или «Сперанца»

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-19T16:10:54+03:00

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Тульский «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы матчами против команд Молдавии и Азербайджана

Стали известны возможные соперники «Арсенала» по второму квалификационному раунду Лиги Европы. Туляки встретятся с победителем матча между азербайджанским «Нефтчи» и молдавской «Сперанцой». Жеребьевка прошла 19 июня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Матчи между «Нефтчи» и «Сперанцой» состоятся 11 и 18 июля. В своём первом матче ЛЕ «Арсенал» примет соперника на домашнем стадионе 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

Напомним, тульский «Арсенал» завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России сезона-2018/19, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский «Локомотив» стал обладателем Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU