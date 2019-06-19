На прогулку: в Туле из психбольницы в Петелино сбежали четыре пациента

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-19T15:43:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Четверо пациентов психиатрической клиники в Петелино сбежали 16 июня. Все они лечились в одном отделении. Один из них — от депрессии на почве алкоголизма, трое других — от шизофрении.

На данный момент все четверо беглецов пойманы и отправлены обратно в больницу. Одного пациента задержали в Центральном парке, где он мирно гулял. Другие убежали не так далеко и были обнаружены в Зареченском районе.

Все сбежавшие - жители Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU