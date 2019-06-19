На прогулку: в Туле из психбольницы в Петелино сбежали четыре пациента
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Четверо пациентов психиатрической клиники в Петелино сбежали 16 июня. Все они лечились в одном отделении. Один из них — от депрессии на почве алкоголизма, трое других — от шизофрении.
На данный момент все четверо беглецов пойманы и отправлены обратно в больницу. Одного пациента задержали в Центральном парке, где он мирно гулял. Другие убежали не так далеко и были обнаружены в Зареченском районе.
Все сбежавшие - жители Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU