2019-06-19T14:31:17+03:00
Политика

Алексей Дюмин поручил улучшить механизмы профилактики и выявления коррупционных нарушений

Анна ЖУКОВА
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19 июня губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с министром по контролю и профилактике коррупционных нарушений Тульской области Александром Бибиковым.

Глава региона заслушал информацию о результатах текущей деятельности министерства и планах работы на 2019 год.

Александр Бибиков доложил о результатах декларационной компании 2019 года, проверочных мероприятиях органов исполнительной власти и учреждений на предмет реализации мер по профилактике и противодействию коррупции, выявления внутренней и внешней аффилированности, предоставления приоритетов отдельным лицам.

Александр Бибиков также отметил выявляемые министерством нарушения законодательства о контрактной системе, принимаемые меры реагирования.

Алексей Дюмин обратил внимание, что аффилированность и иные коррупционные проявления при расходовании бюджетных средств могут привести к нецелевым и необоснованным тратам. Министерству, наделенному новыми полномочиями, необходимо постоянно улучшать механизмы профилактики и выявления коррупционных нарушений во взаимодействии с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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