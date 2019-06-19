Алексей Дюмин поручил улучшить механизмы профилактики и выявления коррупционных нарушений

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-19T14:31:17+03:00

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19 июня губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с министром по контролю и профилактике коррупционных нарушений Тульской области Александром Бибиковым.

Глава региона заслушал информацию о результатах текущей деятельности министерства и планах работы на 2019 год.

Александр Бибиков доложил о результатах декларационной компании 2019 года, проверочных мероприятиях органов исполнительной власти и учреждений на предмет реализации мер по профилактике и противодействию коррупции, выявления внутренней и внешней аффилированности, предоставления приоритетов отдельным лицам.

Александр Бибиков также отметил выявляемые министерством нарушения законодательства о контрактной системе, принимаемые меры реагирования.

Алексей Дюмин обратил внимание, что аффилированность и иные коррупционные проявления при расходовании бюджетных средств могут привести к нецелевым и необоснованным тратам. Министерству, наделенному новыми полномочиями, необходимо постоянно улучшать механизмы профилактики и выявления коррупционных нарушений во взаимодействии с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU