На тульском автовокзале задержан подозреваемый в четырёх убийствах

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-19T14:24:50+03:00

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Вечером 18 июня оперативниками Управления уголовного розыска при проведении мероприятий на автовокзале в Туле был задержан 34-летний житель Московской области, который находился в федеральном розыске за совершение четырёх убийств на территории Подмосковья и республики Карелия. По имеющимся данным, тяжкие преступления совершены им с целью грабежа.

Тульским полицейским поступила информации, что подозреваемый может следовать транзитом через Тулу на рейсовом междугороднем автобусе. Согласно полученной ориентировке его личность установлена и он был задержан.

В настоящее время задержанный мужчина передан сотрудникам ГУ МВД России по Московской области для проведения дальнейших мероприятий по установлению обстоятельств его преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU