2019-06-19T12:33:54+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяный водитель вылетел на обочину и сбил 5-летнюю девочку

Анна ЖУКОВА
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Авария произошла 18 июня в 19:35 в Суворовском районе Тульской области.

Водитель автомобиля «ВАЗ 11113», 61-летний мужчина, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (1,020 мл/л). Как результат — не справился с управлением, машину вынесло на обочину, где в это время находилась 5-летняя девочка в сопровождении взрослого.

К счастью, никто не погиб. Однако ребёнок получил серьезнве травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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