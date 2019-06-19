В Тульской области пьяный водитель вылетел на обочину и сбил 5-летнюю девочку
.
Изменить размер текста:
Авария произошла 18 июня в 19:35 в Суворовском районе Тульской области.
Водитель автомобиля «ВАЗ 11113», 61-летний мужчина, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (1,020 мл/л). Как результат — не справился с управлением, машину вынесло на обочину, где в это время находилась 5-летняя девочка в сопровождении взрослого.
К счастью, никто не погиб. Однако ребёнок получил серьезнве травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU