2019-06-19T11:40:08+03:00
Происшествия

Туляки добровольно сдали в Росгвардию 286 единиц оружия и 1822 патрона

Анна ЖУКОВА
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В рамках операции «Оружие», проводимой Управлением Росгвардии, туляки добровольно сдали 286 единиц оружия, 1822 патрона, более трех килограмм пороха, одну гранату, две мины и снаряд времён ВОВ.

Всего же с начала года из незаконного оборота было изъято оружие, более 7500 единиц различного вида боеприпасов и взрывчатые вещества. Подразделениями спецназа выполнено более 200 заданий. По подозрению в совершении преступлений задержаны 15 человек, выявлено 357 административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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