2019-06-19T10:47:52+03:00
Спорт

В Туле завершился Региональный этап Всероссийского Фестиваля ГТО

Анна ЖУКОВА
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С 1 по 9 июня в Туле проходил Региональный этап Всероссийского Фестиваля ГТО. Сборная нашего города одержала уверенную победу в командном зачете.

Туляки набрали в сумме 22 709 очков и более чем на пять тысяч баллов опередили серебряных призеров команду из Суворова и бронзовых призеров из Тепло-Огарева. Всего в Фестивале участвовали 22 муниципалитета региона. Это четвертая победа подряд туляков на подобных соревнованиях.

В личном зачете туляки победили во второй возрастной ступени (9 - 10 лет) Анна Васенина и Иван Кошелев, в третей ступени (11-12 лет) Дарья Буравцова, в четвертой (13 - 15 лет) Валерия Чурикова и Артур Копылов, в шестой ступени (18-29 лет) Мария Левшина, в седьмой (30 - 39 лет) Кристина Ибрагимова, в одиннадцатой ( 70 и старше) Светлана Фазылова.

Призерами Фестиваля стали: Екатерина Ященко, Кирилл Стаханов, Эвелина Орехова, Виталий Виноградов, Александр Коренев, Анна Герасимова, Александр Зудин, Елизавета Григоренко, Тихон Захаров, Екатерина Абаева, Алексей Козлов, Максим Чубаков, Мария Гирман, Алексей Волков, Михаил Воронин, Александр Мошану, Виктор Будаев, Михаил Рылеев.

По итогам Фестиваля будет сформирована сборная Тульской области, которая выступит в конце октября в «Артеке».

Соревнования проводились на базе городского центра тестирования ГТО в бассейне на Степанова 44 и Центральном стадионе «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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