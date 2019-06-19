Молодежное пространство «Газон» приглашает на бесплатные фитнес-тренировки

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-19T10:41:14+03:00

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С 27 июня фитнес-тренировки, растяжка и кроссфит, будут проходить дважды в день в 10.00 и в 19.00. Вас ждут новые тренеры, авторские методики, оригинальные направления фитнеса.

Если нет желания заниматься фитнесом, с 16.00 до 21.00 будут работать площадки свободных спортивных игр: бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол, волейбол. Самые азартные смогут попробовать свои силы в соревнованиях. Планируются турниры по тотальному футболу, фрисби, мобильному волейболу, стритболу, настольному теннису, дартсу и многое другое.

Тренировки будут проходить с 27 июня на Казанской набережной, со вторника по субботу. Подробности в группе «ГАЗОНа» вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU